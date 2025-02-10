Россиянам напомнили об изменении порядка оплаты за отопление

Депутат Якубовский: С 1 марта оплата за отопление будет сезонной

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости напомнил россиянам об изменении порядка оплаты за отопление. Так, она станет сезонной и будет взиматься только в те месяцы, когда тепло подается в квартиры. С 1 марта 2025 года регионам будет запрещено переходить на форму оплаты, когда платежи разбиты на весь год.

«С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят», — пояснил парламентарий.

Якубовский отметил, что нововведения призваны повысить прозрачность платежей, чтобы собственники могли контролировать, соответствует ли сумма показаниям приборов учета.

Среди минусов подобной системы депутат назвал то, что в отопительный сезон счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении собираемости взносов на капремонт с 50 до 60 процентов. Мера должна помочь собирать достаточно средств, чтобы вовремя проводить необходимые ремонтные работы в доме.

