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02:37, 10 февраля 2025Экономика

Россиянам напомнили об изменении порядка оплаты за отопление

Депутат Якубовский: С 1 марта оплата за отопление будет сезонной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости напомнил россиянам об изменении порядка оплаты за отопление. Так, она станет сезонной и будет взиматься только в те месяцы, когда тепло подается в квартиры. С 1 марта 2025 года регионам будет запрещено переходить на форму оплаты, когда платежи разбиты на весь год.

«С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят», — пояснил парламентарий.

Якубовский отметил, что нововведения призваны повысить прозрачность платежей, чтобы собственники могли контролировать, соответствует ли сумма показаниям приборов учета.

Среди минусов подобной системы депутат назвал то, что в отопительный сезон счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении собираемости взносов на капремонт с 50 до 60 процентов. Мера должна помочь собирать достаточно средств, чтобы вовремя проводить необходимые ремонтные работы в доме.

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