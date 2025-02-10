Россиянам назвали важный секрет успешного похудения

Нутрициолог Никитина: Соблюдение питьевого режима поможет избежать переедания

Правильный питьевой режим улучшает самочувствие и снижает уровень стресса, что предотвращает переедание, заявила нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Диана Никитина. Этот важный секрет успешного похудения она назвала беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, пить воду нужно в течение всего дня из расчета 40 миллилитров на килограмм веса. Особенно важно соблюдать это правило тем, кто хочет сбросить вес, так как зачастую жажда может восприниматься как потребность в еде. «Если вы чувствуете голод между приемами пищи, попробуйте выпить стакан воды и подождать 15-20 минут, чтобы убедиться в том, действительно ли вы голодны, и избежать переедания», — посоветовала Никитина.

Также нутрициолог отметила, что, если выпить стакан теплой воды за 30 минут до еды, можно съесть меньше. Это связано с тем, что вода занимает место в желудке и создает ощущение сытости.

Помимо этого, Никитина порекомендовала отказаться от газировки, соков и энергетиков и пить вместо них воду.

Если вам сложно пить обычную воду, попробуйте добавить в нее ломтики лимона, лайма, огурца, клубнику, мяту или розмарин. Это сделает воду более приятной на вкус и поможет увеличить ее потребление Диана Никитина нутрициолог

В заключение Никитина добавила, что женщинам особенно важно помнить, что достаточное потребление жидкости помогает замедлить появление морщин и других признаков старения кожи.

Ранее врач-терапевт Екатерина Ладыгина назвала несколько типов продуктов, которые помогут быстро избавиться от лишнего веса. Среди прочего для ускорения похудения она посоветовала пить лимфодренажные коктейли, которые убирают отеки и излишнюю округлость форм.