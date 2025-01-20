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11:27, 20 января 2025Забота о себе

Врач указала на ускоряющие похудение вкусные продукты

Терапевт Ладыгина: Ананасы помогут быстро избавиться от отеков и лишнего веса
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Екатерина Ладыгина назвала несколько типов продуктов, которые помогут быстро избавиться от лишнего веса. На безопасные для здоровья и вместе с тем вкусные жиросжигатели она указала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Для ускорения похудения Ладыгина посоветовала пить лимфодренажные коктейли, которые убирают отеки и излишнюю округлость форм. «На литр питьевой воды добавляется сок половины лимона. Туда же можно нарезать мяту, петрушку, огурец, имбирь или другие ингредиенты по вкусу», — рассказала врач. Аналогичный эффект, по ее словам, оказывают отвары из шиповника или брусники, травяные чаи, а также минеральные воды. Терапевт уточнила, что такие напитки особенно хорошо работают в сочетании с гимнастикой, массажами или баней. Однако при заболеваниях печени, почек, желудка и других патологиях внутренних органов, их нельзя употреблять без консультации с врачом.

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Вторым типом продуктов, ускоряющим похудение Ладыгина назвала овощи и фрукты, обладающие способностью повышать кислотность и стимулировать желчеотток. К ним врач отнесла рукколу, ананасы и грейпфруты. «Они улучшают пищеварение, делают его более качественным и снижают аппетит», — объяснила врач, добавив, что рукколу можно есть постоянно при каждом приеме пищи, фрукты из списка — не чаще двух-трех раз в неделю.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев дал советы по восстановлению здоровья после употребления алкоголя на новогодних праздниках. Он посоветовал на время полностью отказаться от спиртного и наладить питьевой режим.

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