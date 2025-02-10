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09:08, 10 февраля 2025Путешествия

Россиянам раскрыли нестандартные бесплатные услуги в отелях

Эксперт Петькова: Отели бесплатно предлагают гостям специальное меню подушек
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Некоторые гостиницы бесплатно предлагают своим гостям дополнительное одеяло и специальное «меню подушек», в котором можно выбрать подходящую, исходя из личных предпочтений по степени жесткости и упругости. Нестандартные услуги в отелях в беседе с «Лентой.ру» раскрыла руководитель отдела продаж Palmira Garden Hotel & Spa Анастасия Петькова.

«Также в отеле для гостя при необходимости могут вызвать скорую помощь или такси, предоставить зонт напрокат, карту для навигации по городу, зарядное устройство для гаджета и ячейку в камере хранения для ценных вещей или документов», — добавила эксперт.

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Более того, Петькова отметила, что многие туристы, уставшие после дороги, не просыпаются по будильнику, из-за чего могут пропустить важное событие. «Чтобы избежать этого, можно попросить администратора ресепшен разбудить вас в назначенное время, — продолжила она. — Единственное условие — стойка регистрации должна работать круглые сутки. Обязательно уточните этот момент заранее».

Ранее аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok перечислили лучшие гостиницы России. Лидерами среди объектов размещения, по мнению туристов, стали московский «Метрополь», Radisson Collection Paradise Resort&Spa Sochi, Hampton by Hilton Krasnodar, Port Comfort on Ligovsky в Санкт-Петербурге, «Бунгало Дом&Сауна» в Суздале, а также столичный Comfort Life.

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