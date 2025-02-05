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11:03, 5 февраля 2025Путешествия

Названы лучшие отели России

Сервис Ostrovok назвал лучшие отели России по мнению туристов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok назвали лучшие гостиницы России по мнению туристов. Результаты премии «Островок! Guests’ Choice» за 2024 год оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, лидерами среди объектов размещения стали московский «Метрополь», Radisson Collection Paradise Resort&Spa Sochi, Hampton by Hilton Krasnodar, Port Comfort on Ligovsky в Санкт-Петербурге, Бунгало Дом&Сауна в Суздали, а также столичный Comfort Life.

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Также сервис составил список «Лучшие из лучших», в который вошли победители из России и стран СНГ, набравшие 10 из 10 баллов. В их числе «Арарат Парк Хаятт Москва», «Лотте Санкт-Петербург», «Лотте Москва», GreenMeet House в Светлогорске, InterContinental Tashkent и другие.

Ранее компания Skytrax назвала 10 лучших авиакомпания мира. Qatar Airways возглавила список, а второе место досталось Singapore Airlines.

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