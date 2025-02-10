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20:39, 10 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин показал на базе отдыха татуировки с символикой АУЕ и получил срок

На Ставрополье суд дал 1,5 года колонии мужчине за татуировки с символикой АУЕ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Железноводский городской суд Ставропольского края приговорил жителя к году и шести месяцам колонии строгого режима за татуировки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 282.4 («Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций») УК РФ. Установлено, что 11 июля на базе отдыха мужчина демонстрировал нанесенные на коленях, плече и ключице татуировки в виде восьмиконечных звезд, выражающие приверженность запрещенному в России экстремистскому движению АУЕ. При этом мужчина игнорировал требования надеть на себя вещи.

В суде мужчина частично признал вину. Известно, что ранее он привлекался за татуировки к административному наказанию.

Ранее сообщалось, что в Красноярске суд оставил без изменений приговор художнику Василию Слонову.

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