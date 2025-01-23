Приговор российскому художнику из-за экстремистской неваляшки оставили без изменений

В Красноярске суд оставил без изменений приговор художнику Слонову

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор художнику Василию Слонову, которого признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция оставила в силе решение Советского районного суда Красноярска, приговорившего Слонова к году исправительных работ. Также он должен уничтожить куклу с экстремистской символикой и отчислять 15 процентов от своего дохода в доход государства.

Художника задержали 9 февраля в аэропорту Красноярска, он собирался улететь в Казахстан. Причиной задержания стала размещенная на странице Слонова в соцсети фотография куклы-неваляшки с символикой запрещенного в России экстремистского движения АУЕ («Арестантский уклад един»).

Ранее сообщалось, что в Калмыкии возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма.