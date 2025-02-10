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15:26, 10 февраля 2025Россия

Россиянка получила ожог пищевода на корпоративе в кулинарной студии

Shot: В Петербурге 23-летняя девушка получила ожог пищевода на корпоративе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 23-летняя девушка получила ожог пищевода на корпоративе в кулинарной студии. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, россиянка выпила колу с жидким азотом. По ее словам, сотрудники заведения не объяснили пришедшим гостям правила безопасности.

Девушка отметила, что вместе с коллегами должна была приготовить три блюда. На столе, как утверждает петербурженка, помимо продуктов, находилось опасное вещество.

Россиянка добавила жидкий азот в газированный напиток, и ей стало плохо. Коллеги вызвали в кулинарную студию бригаду медиков, и девушку доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Мишкинском районе Башкирии годовалый ребенок получил химический ожог уксусом. Мальчику потребовалась искусственная вентиляция легких, на вертолете его доставили в медицинское учреждение в Уфе.

ЖЗЛ
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