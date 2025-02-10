Российская чиновница переложила ответственность за изнасилование на жертву и ее родителей

Чиновница из Кызыла Тембрель возложила ответственность за насилие на жертву

В том, что мужчины и юноши домогаются участвующих в вечеринках девушек и совершают над ними надругательства, виноваты родители жертв. Об этом заявила чиновница из Кызыла, столицы республики Тыва, Азиана Тембрель, ее слова приводит «Подъем».

Так советница главы Кызыла и по совместительству пресс-секретарь администрации города прокомментировала преступление, в котором обвинили трех подростков из города. Из слов Тембрель следует, что юноши совершают изнасилования, так как родители плохо воспитывали дочерей. Также по логике высказывания чиновницы, вина лежит и на самих жертвах, так как те «распивают в компаниях» и сами «попадают в такие истории». Таким образом Тембрель переложила ответственность за изнасилование с преступников на жертв насилия и дополнительно возложила ее на семьи пострадавших.

Отмечается, что после публикации Тембрель подверглась критике со стороны россиян, после чего удалила публикацию и закрыла аккаунт в соцсети. Реакция местных властей на позицию чиновницы неизвестна.

Ранее сообщалось, что российская чиновница уволилась после проверки сбора средств на спецоперацию.