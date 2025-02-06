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15:15, 6 февраля 2025Россия

Российская чиновница уволилась после проверки сбора средств на СВО

Краснодарская чиновница Купридо уволилась после проверки сбора средств на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pheelings media / Shutterstock / Fotodom  

Пресс-секретарь Заксобрания Краснодарского края Диана Купридо уволилась после того, как не смогла подтвердить в ходе проверки, что потратила все 13,7 миллиона рублей, собранные ею для помощи участникам специальной военной операции (СВО), пишет «Коммерсантъ».

Как выяснил «Ъ», с весны 2022 года российская чиновница является администратором Telegram-канала «Черные береты Каспия», который информирует о ситуации на фронте и собирает денежные средства для военнослужащих.

На карту Купридо в 2023-м поступило 13,7 миллиона рублей. Она уверяла, что на эти деньги были приобретены дроны, военная экипировка и техника. Однако представительница кубанского Заксобрания не смогла подтвердить их расходование в полном объеме. Также Купридо обратила внимание правоохранителей на то, что иногда предоставить чеки от покупок для военнослужащих затруднительно.

Ранее сообщалось, что в Сочи уволили назвавшую участников СВО мошенниками чиновницу.

ЖЗЛ
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