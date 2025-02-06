Российская чиновница уволилась после проверки сбора средств на СВО

Краснодарская чиновница Купридо уволилась после проверки сбора средств на СВО

Пресс-секретарь Заксобрания Краснодарского края Диана Купридо уволилась после того, как не смогла подтвердить в ходе проверки, что потратила все 13,7 миллиона рублей, собранные ею для помощи участникам специальной военной операции (СВО), пишет «Коммерсантъ».

Как выяснил «Ъ», с весны 2022 года российская чиновница является администратором Telegram-канала «Черные береты Каспия», который информирует о ситуации на фронте и собирает денежные средства для военнослужащих.

На карту Купридо в 2023-м поступило 13,7 миллиона рублей. Она уверяла, что на эти деньги были приобретены дроны, военная экипировка и техника. Однако представительница кубанского Заксобрания не смогла подтвердить их расходование в полном объеме. Также Купридо обратила внимание правоохранителей на то, что иногда предоставить чеки от покупок для военнослужащих затруднительно.

Ранее сообщалось, что в Сочи уволили назвавшую участников СВО мошенниками чиновницу.