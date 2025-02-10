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13:43, 10 февраля 2025Путешествия

Российским путешественникам назвали самые теплые уголки страны в феврале

Краснодар и Сочи назвали самыми теплыми уголками России в феврале
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российским путешественникам назвали самые теплые уголки страны в феврале — в их числе оказались Калининград и Владикавказ. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что средняя февральская температура в Калининграде обычно держится на несколько градусов выше нуля. Там можно посетить старинные замки за городом и съездить на Куршскую косу, а также выпить кофе в Рыбацкой деревне. Во Владикавказе же туристов ждут осетинское гостеприимство и горячие пироги, объяснили авторы исследования.

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«Погода в феврале во Владикавказе солнечная, температура поднимается на несколько градусов выше нуля», — указано в сообщении. Также в списке направлений, где можно погреться в последний месяц зимы, оказались Краснодар, Сочи, Минеральные Воды и Махачкала.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года стоимость авиабилетов из Новосибирска в крупнейшие аэропорты России будет самой высокой по сравнению с ценами на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Сочи и Минвод. Отмечается, что дешевле 10 тысяч из Новосибирска можно слетать только в Москву и в Санкт-Петербург, но уже без багажа.

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