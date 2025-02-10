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13:48, 10 февраля 2025Путешествия

Российский хоккеист избил попутчика на рейсе в Сургут

Shot: Хоккеист команды «Чупакабра» избил попутчика на рейсе из Москвы в Сургут
Алина Черненко

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Хоккеист любительской команды «Чупакабра» напал на попутчика во время снижения самолета российской авиакомпании UTair. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 9 февраля, на рейсе из Москвы в Сургут. Когда борт готовился к посадке в аэропорту российского города, пассажир по имени Андрей П. начал избивать своего соседа. После приземления на борт вызвали полицейских.

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По данным источника, Андрей, играющий в хоккейной лиге «Трудовые резервы», сейчас отбывает дисквалификацию. Он не предоставил необходимые для выступления документы.

В январе бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США после спора с бортпроводником. Россиянин направлялся в Лос-Анджелес, где проходил турнир UFC 311.

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