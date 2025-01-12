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13:15, 12 января 2025Спорт

Стало известно о снятии Нурмагомедова с рейса в США после спора с бортпроводником

ES: экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США после спора с бортпроводником. Об этом стало известно Essentially Sports.

По информации источника, россиянин направлялся в Лос-Анджелес, где 19 января пройдет турнир UFC 311. Перед началом полета к Нурмагомедову, сидевшему у аварийного выхода, обратился бортпроводник, который спросил россиянина о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации.

Ответ спортсмена не понравился бортпроводнику, он попросил Нурмагомедова пересесть. Тот отказался, после чего спортсмена сняли с рейса. За ним также последовали его спутники.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2020 году.

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