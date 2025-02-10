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09:22, 10 февраля 2025Силовые структуры

Российский военный изрезал другого военнослужащего за тихий ответ на построении

В Бурятии военный трижды ранил ножом другого военнослужащего
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил к девяти месяцам содержания в дисциплинарной воинской части военного Адриана Монгуша за нападение на другого военного. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружной военном суде.

По данным ведомства, Монгуш был недоволен тем, что не состоящий с ним в отношениях подчиненности военнослужащий тихо отвечал во время построения. Он достал нож и трижды ударил потерпевшего в ногу.

Ранее этот суд приговорил военного Вадима Собашникова к 7,5 года колонии общего режима за уклонение от службы.

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