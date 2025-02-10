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18:02, 10 февраля 2025Россия

Российский военный заявил о блокировке банками счетов бойцам в зоне СВО

Ura.ru: У тюменских бойцов СВО при переводе денег родным блокируют счета
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Военнослужащим из Тюменской области, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), блокируют банковские счета при попытке перевести деньги родственникам. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на находящегося на передовой бойца.

По словам мужчины, у российских солдат возникают проблемы с доступом в приложения банков. «У меня заблокировали переводы сразу в двух. Пишут, что подозрительные действия. Видимо из-за того, что физически нахожусь на территории Украины», — заявил он.

Боец подчеркнул, что снять блокировки по телефону не получается и необходимо лично появиться в отделении банка, что из-за его нахождения в зоне СВО невозможно. Проблему не смог решить и юрист, на которого оформлена генеральная доверенность. Как утверждает собеседник агентства, документ в филиалах банков не принимают.

О каких именно финансовых организациях идет речь, не уточняется. Число военнослужащих, которых затронула блокировка, боец также не сообщил.

Ранее российский банк забрал с карты военнослужащего из Туринска Свердловской области все деньги за участие в СВО. Как выяснилось, перед заключением контракта у мужчины имелись кредиты. Когда на его счет начали поступать выплаты, финансовая организация сняла их в счет долга, что противоречит закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным в ноябре.

ЖЗЛ
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