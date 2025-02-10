Руководство российского университета обвинили в злоупотреблении полномочиями

СК: Руководство УлГТУ обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Следователи обвинили руководителей Ульяновского государственного технического университета УлГТУ в злоупотреблениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, лица из числа руководства университета с 2022 года по 2025 год безосновательно зачислили в вуз иностранцев, которые не знают русский язык. Из бюджета России на этих студентов выделялись деньги. Суммарное число зачисленных таким образом студентов-иностранцев составило не менее 129 человек. Ущерб бюджету достигает 20 миллионов рублей.

Возбуждено дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Трех обвиняемый отправили в СИЗО, еще одного под домашний арест. Отмечается, что в общежитии вуза провели обыски. На допросы доставлены студенты, не владеющие русским языком.

Ранее в Калининградской области задержали главу Балтийска Сергея Мельникова по подозрению в получении взятки.

