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18:02, 10 февраля 2025Из жизни

С крокодильей фермы сбежали 105 крокодилов

В Индонезии 105 крокодилов сбежали с фермы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rach Teo / Unsplash

В Индонезии потребовали закрыть крокодилью ферму после того, как с нее сбежало больше сотни крокодилов. Об этом пишет The Jakarta Post.

Инцидент произошел на ферме на острове Булан, провинция Батам. В январе из-за сильных ливней размыло основание ограды возле пруда, где жили рептилии. В результате около 105 особей покинули территорию фермы. Побег вызвал возмущение местных властей и жителей острова.

За месяц 38 крокодилов поймали на соседних островах усилиями государственных служб. Три рептилии нашли без признаков жизни, и еще 66 животных обнаружили и вернули работники крокодильей фермы. Несмотря на то что, по информации владельцев фермы, на свободе остается лишь один крокодил, местные власти требуют ее закрытия. Как выяснилось, ферма на протяжении последних 36 лет не отчисляла налоги в бюджет. Чиновники также полагают, что владельцы занизили число сбежавших крокодилов, и требуют раскрыть истинные цифры и продолжать поиски рептилий.

В случае атак крокодилов на людей владельцы фермеры будут считаться ответственными.

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