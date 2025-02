Нападение крокодила на девочку попало на видео

В Китае крокодил укусил девочку за руку и попал на видео

В городе Шэньчжэнь, Китай, крокодил набросился на девятилетнюю девочку во время выставки рептилий. Об этом сообщает Need To Know.

По словам матери пострадавшей, перед выставкой она спросила у организаторов, может ли она отправить туда дочь одну. Те уверили женщину в полной безопасности, и она отпустила ребенка.

Девочка прогуливалась рядом с открытыми террариумами рептилий и остановилась перед крокодилами. Посмотрев на них, она решила засунуть к ним руку. Один крокодил не оценил этого и тут же укусил девочку. Та отскочила назад, и он разжал зубы. Происшествие попало на видео.

Девочке тут же оказали медицинскую помощь. Ее мать потребовала компенсацию от организаторов выставки, но те согласились оплатить только медицинские расходы семьи. Они объяснили, что рядом с террариумами стояли знаки, запрещающие протягивать рептилиям руки. Организаторы добавили, что если бы девочка не полезла к крокодилам, они бы ее и не тронули. Насколько серьезна травма ребенка — не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Индонезии пятилетняя девочка стала жертвой крокодила. Он утащил ее под воду и растерзал.