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00:31, 6 февраля 2025Из жизни

Нападение крокодила на девочку попало на видео

В Китае крокодил укусил девочку за руку и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В городе Шэньчжэнь, Китай, крокодил набросился на девятилетнюю девочку во время выставки рептилий. Об этом сообщает Need To Know.

По словам матери пострадавшей, перед выставкой она спросила у организаторов, может ли она отправить туда дочь одну. Те уверили женщину в полной безопасности, и она отпустила ребенка.

Девочка прогуливалась рядом с открытыми террариумами рептилий и остановилась перед крокодилами. Посмотрев на них, она решила засунуть к ним руку. Один крокодил не оценил этого и тут же укусил девочку. Та отскочила назад, и он разжал зубы. Происшествие попало на видео.

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Девочке тут же оказали медицинскую помощь. Ее мать потребовала компенсацию от организаторов выставки, но те согласились оплатить только медицинские расходы семьи. Они объяснили, что рядом с террариумами стояли знаки, запрещающие протягивать рептилиям руки. Организаторы добавили, что если бы девочка не полезла к крокодилам, они бы ее и не тронули. Насколько серьезна травма ребенка — не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Индонезии пятилетняя девочка стала жертвой крокодила. Он утащил ее под воду и растерзал.

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