Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:59, 14 января 2025Из жизни

Крокодил напал на пятилетнюю девочку

В Индонезии крокодил растерзал пятилетнюю девочку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Индонезии девочка стала жертвой крокодила. Об этом пишет South China Morning Post.

Пятилетняя девочка по имени Чака из провинции Банка-Белитунг в субботу, 11 января, отправилась купаться на озеро, которое образовалось на месте заброшенного карьера, где добывали оловянную руду. Неизвестно, была ли она одна на озере, однако в какой-то момент на нее напал крокодил и утащил под воду. Как только об этом стало известно, местные жители и спасатели начали поисковую операцию при поддержке армии и полиции.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023

Хищник растерзал девочку, спасти ее не удалось. Тело нашли в озере ранним утром в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил утащил под воду и растерзал рабочего, который рыбачил у реки. 49-летний Салим из населенного пункта Лутгон пропал в четверг, 19 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд социальной справедливости: в Госдуме предложили платить россиянам часть дохода от полезных ископаемых

      В США оценили стоимость покупки Гренландии

      Раскрыты подробности запуска ракет КНДР

      Стало известно о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтийском море

      Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в крупной торговой сети

      В ФССП подтвердили завершение взыскания долга с Блиновской

      Эксперт допустил отстранение США от Украины при одном условии

      В Данию прибыли еще три американских истребителя F-35

      Названы указывающие на недобросовестного автодилера признаки

      Жалующемуся на отсутствие секса в идеальных отношениях пожилому мужчине дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше