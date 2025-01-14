Крокодил напал на пятилетнюю девочку

В Индонезии крокодил растерзал пятилетнюю девочку

В Индонезии девочка стала жертвой крокодила. Об этом пишет South China Morning Post.

Пятилетняя девочка по имени Чака из провинции Банка-Белитунг в субботу, 11 января, отправилась купаться на озеро, которое образовалось на месте заброшенного карьера, где добывали оловянную руду. Неизвестно, была ли она одна на озере, однако в какой-то момент на нее напал крокодил и утащил под воду. Как только об этом стало известно, местные жители и спасатели начали поисковую операцию при поддержке армии и полиции.

Хищник растерзал девочку, спасти ее не удалось. Тело нашли в озере ранним утром в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил утащил под воду и растерзал рабочего, который рыбачил у реки. 49-летний Салим из населенного пункта Лутгон пропал в четверг, 19 декабря.