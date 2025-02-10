Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:33, 10 февраля 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту экстренно вернулся в аэропорт из-за поломки

Aviaincident: Самолет «ИжАвиа» вернулся в аэропорт вылета из-за поломки
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании «ИжАвиа» с пассажирами на борту экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за поломки. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Утром 9 февраля лайнер Як-42 выполнял рейс из Ижевска в Тюмень. При наборе высоты около 8,8 тысячи метров пилоты решили вернуться в авиагавань из-за технической неисправности.

Отмечается, что посадка прошла благополучно и никто не пострадал.

Ранее в другом российском самолете отказал GPS во время полета. Проблема возникла на рейсе «Уральских авиалиний» из Москвы в Иркутск. Несмотря на неисправность, пилоты продолжили полет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ запустили американские дроны по Краснодару. Обломки упали на жилой дом в центре города

      Посол России в Таджикистане рассказал о расследовании теракта в «Крокусе»

      На заднем дворе одного дома неожиданно нашли 102 ядовитые змеи среди посадок

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Китайский конкурент Starlink подписал соглашение с Малайзией

      В МИД заявили о бесконтрольном использовании ВСУ западных отравляющих веществ

      51-летний россиянин сбил четырех человек на пешеходном переходе

      Названа причина смерти актера Олега Стриженова

      Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в матче Кубка Англии

      В России анонсировали изменения в сфере образования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше