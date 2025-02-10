Самолет с россиянами на борту экстренно вернулся в аэропорт из-за поломки

Aviaincident: Самолет «ИжАвиа» вернулся в аэропорт вылета из-за поломки

Самолет российской авиакомпании «ИжАвиа» с пассажирами на борту экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за поломки. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Утром 9 февраля лайнер Як-42 выполнял рейс из Ижевска в Тюмень. При наборе высоты около 8,8 тысячи метров пилоты решили вернуться в авиагавань из-за технической неисправности.

Отмечается, что посадка прошла благополучно и никто не пострадал.

Ранее в другом российском самолете отказал GPS во время полета. Проблема возникла на рейсе «Уральских авиалиний» из Москвы в Иркутск. Несмотря на неисправность, пилоты продолжили полет.