В российском городе лавиной выбило окна в квартирах

В Синегорске снежной лавиной выбило окна в квартирах

В Синегорске Сахалинской области в одном из домов снежной лавиной выдавило окна. О ситуации в населенном пункте в Telegram-канале рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Инцидент произошел на улице Коммунистической. Сошедшая с крыши дома снежная масса выбила окна в двух квартирах. Не все они в момент происшествия были заселены — на время ремонтных работ одна из квартир пустовала. На место оперативно прибыла аварийная бригада управляющей компании.

Как заверил градоначальник, окна в пострадавших квартирах коммунальщики заменят за свой счет. «Потребовал от управляющей компании возместить жильцам понесенный ущерб. В жилой квартире окна установят в самое ближайшее время. В другой квартире ведется ремонт — пока окна будут заделаны щитами, а когда хозяева будут готовы к установке новых окон — это выполнит УК», — отчитался Надсадин.

Помимо заснеженной крыжи, во время беседы собственников с мэром вскрылись и другие проблемы дома. Жильцы рассказали о заливах в подвале и грибке в квартирах. В ответ на жалобы градоначальник пообещал, что обсудит с местным департаментом ЖКХ возможность включения здания в программу комплексного ремонта.

Дело взяли на особый контроль в мэрии, в самом доме ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Для очистки кровли от снега и наледи, по словам мэра, будут собраны два отряда спасателей городского управления ГО и ЧС. Также в администрации пообещали пересмотреть нормы содержания домов, расположенных у сопок.

Ранее аналогичная ситуация произошла в другом населенном пункте Сахалинской области, селе Сокол. Провалившийся через оконный проем снег жильцам пришлось собирать тазиками.