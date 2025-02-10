Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:33, 10 февраля 2025Экономика

В российском городе лавиной выбило окна в квартирах

В Синегорске снежной лавиной выбило окна в квартирах
Виктория Клабукова

Фото: Lysogor Roman / Shutterstock / Fotodom

В Синегорске Сахалинской области в одном из домов снежной лавиной выдавило окна. О ситуации в населенном пункте в Telegram-канале рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Инцидент произошел на улице Коммунистической. Сошедшая с крыши дома снежная масса выбила окна в двух квартирах. Не все они в момент происшествия были заселены — на время ремонтных работ одна из квартир пустовала. На место оперативно прибыла аварийная бригада управляющей компании.

Как заверил градоначальник, окна в пострадавших квартирах коммунальщики заменят за свой счет. «Потребовал от управляющей компании возместить жильцам понесенный ущерб. В жилой квартире окна установят в самое ближайшее время. В другой квартире ведется ремонт — пока окна будут заделаны щитами, а когда хозяева будут готовы к установке новых окон — это выполнит УК», — отчитался Надсадин.

Помимо заснеженной крыжи, во время беседы собственников с мэром вскрылись и другие проблемы дома. Жильцы рассказали о заливах в подвале и грибке в квартирах. В ответ на жалобы градоначальник пообещал, что обсудит с местным департаментом ЖКХ возможность включения здания в программу комплексного ремонта.

Дело взяли на особый контроль в мэрии, в самом доме ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Для очистки кровли от снега и наледи, по словам мэра, будут собраны два отряда спасателей городского управления ГО и ЧС. Также в администрации пообещали пересмотреть нормы содержания домов, расположенных у сопок.

Ранее аналогичная ситуация произошла в другом населенном пункте Сахалинской области, селе Сокол. Провалившийся через оконный проем снег жильцам пришлось собирать тазиками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Оскорбительные заявления и угрозы». Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан. Он критиковал закрытие Русского дома в Баку

      В России захотели повысить штрафы за хамство чиновников

      Убыточный автопроизводитель стал совладельцем «Ауруса»

      Прокуратура передала в суд уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма

      ОБСЕ сравнили с тяжело больным

      Россиян предупредили о маскирующихся под DeepSeek мошеннических программах

      Диетолог раскрыла способ есть картошку и не толстеть

      У летевшего за границу российского бизнес-джета отказал прибор в небе

      Массовому выезду украинцев из Польши нашли объяснение

      Спортсменка показала видео с дня рождения и удивила зрителей возрастом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше