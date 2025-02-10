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04:51, 10 февраля 2025Бывший СССР

Среди жилых домов в ДНР после обстрела ВСУ обнаружили кассетные натовские мины

Мэр Горловки Приходько рассказал об обнаружении суббоеприпасов ВСУ «колокольчик»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Ивана Приходько

Мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько в Telegram-канале рассказал о том, что среди жилых домов после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили кассетные натовские мины типа «колокольчик».

По его словам, взрывоопасные суббоеприпасы были найдены в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе города.

Приходько призвал местных жителей при обнаружении не трогать и не поднимать их, а сразу обратиться в компетентные органы.

Ранее работающие в ДНР российские саперы Казачок, Триста, Уксус и Олег Малой рассказали об обезвреживании наиболее популярных кассетных натовских мин типа «колокольчик», имеющих самый высокий — третий — уровень опасности.

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