Стюардесса сделала необычное фото на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру, сидя на тележке, которая предназначена для обслуживания пассажиров. На ней платье и пиджак черного цвета. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила голубым шейным платком и туфлями на высоком каблуке.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Такая красивая», «Удивительная», «Еще одна прекрасная леди в форме», «Вау», — написали они.

Ранее экс-стюардесса Emirates опубликовала закулисное видео о своей работе и подставила коллег, спровоцировав расследование в одной из лучших авиакомпаний мира. Ролики бывшей бортпроводницы вызвали бурное обсуждение в соцсетях, а ее коллеги столкнулись из-за них с серьезными проблемами.

