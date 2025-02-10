Суд приговорил россиянина к 15 годам колонии за нападение на полицейского и поджог дома

В Самаре мужчину осудили на 15 лет за нападение на полицейского и поджог дома

В Самаре мужчину осудили на 15 лет за нападение на полицейского и поджог дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Он признан виновным по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога») УК РФ.

Как установил суд, вечером 8 сентября 2023 года 63-летний мужчина поджег дом своих соседей и скрылся с места преступления. После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на дороге «Похвистнево — Клявлино» при задержании по подозрению в совершении преступления напал на сотрудника полиции и пытался ударить его ножом.

Полицейскому удалось пресечь его действия после предупреждения в соответствии с законодательством, он применил табельное оружие. В ходе предварительного расследования мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил его к 15 годам колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности нападения на полицейского в Дербенте.