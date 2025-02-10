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16:07, 10 февраля 2025Силовые структуры

Сын бывшего главы Роскомнадзора отдал мошенникам 65 миллионов рублей и коллекцию часов

Мошенники обманом выманили у сына экс-главы РКН Жарова 65 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Жаров

Александр Жаров. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мошенники обманом выманили у сына гендиректора «Газпром-медиа» и бывшего главы Роскомнадзора (РКН) Александра Жарова 65 миллионов рублей и коллекцию часов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, аферисты связались с 20-летним Николаем Жаровым 8 февраля под видом сотрудников сотового оператора и предложили продлить договор на обслуживание SIM-карты — популярная у злоумышленников схема обмана. Молодой человек сообщил преступникам код из СМС, благодаря чему они получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги».

В итоге мошенники заставили Николая передать курьерам все сбережения семьи на сумму 49 миллионов рублей, 36 тысяч долларов и 133 тысячи евро. После этого по их же указанию он отнес в ломбард коллекцию из 16 дорогостоящих часов. Однако сотрудница ломбарда заподозрила неладное и вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы ищут мошенников и их сообщников.

В МВД России предупредили россиян, что представители портала «Госуслуги» никогда не обзванивают пользователей, все звонки идут от мошенников.

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