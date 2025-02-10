Таксист спас едущую снимать деньги по указке мошенников российскую пенсионерку

В Петербурге таксист спас едущую снимать деньги по указке мошенников пенсионерку

В Санкт-Петербурге таксист спас пенсионерку, которая ехала снимать денежные средства по указке мошенников. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Мужчина заподозрил неладное сразу, как только пожилая россиянка села в салон. Старушка постоянно разговаривала с кем-то по телефону и часто произносила слово «деньги».

Тогда водитель такси объявил женщине, что никуда ее не повезет, и клиентка засобиралась домой.

Таксист, высаживая бабушку, решил оповестить ее соседей о своих подозрениях, и вместе они уговорили петербурженку дать отбой, благодаря чему сохранили ее деньги.

Ранее стало известно, что в Иркутске пенсионерка едва не лишилась квартиры из-за мошенников. Злоумышленники связались с 75-летней россиянкой по телефону, представились соцработниками и уведомили ее о необходимости сделать перерасчет пенсии.