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15:43, 10 февраля 2025Экономика

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись

Бакальчук заявил об официальном расторжении брака с Татьяной Ким
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Татьяна Ким

Татьяна Ким. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Суд официально расторг брак между основательницей Wildberries Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком. Об этом российская предпринимательница сообщила в своем Telegram.

Бизнесмен также выложил пост в Telegram с новостями о расторжении брака. Бакальчук отметил, что за ним остается право на встречи с детьми. Он указал, что намерен и дальше участвовать в их воспитании, а также всячески оказывать всю необходимую поддержку.

В заключение бизнесмен добавил, что 18 февраля состоится еще одно заседание. Тогда же суд вынесет решение по разделу между супругами совместно нажитого имущества.

В январе Савеловский суд Москвы рассмотрел иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Заседание проходило в закрытом режиме.

Незадолго до этого Арбитражный суд Московской области установил, что Ким является владельцем 99 процентов в уставном капитале Wildberries, а Бакальчуку принадлежит всего один процент доли. Тогда же суд не нашел подтверждений исковых требований супруга к основательнице Wildberries.

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