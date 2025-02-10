Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись

Бакальчук заявил об официальном расторжении брака с Татьяной Ким

Суд официально расторг брак между основательницей Wildberries Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком. Об этом российская предпринимательница сообщила в своем Telegram.

Бизнесмен также выложил пост в Telegram с новостями о расторжении брака. Бакальчук отметил, что за ним остается право на встречи с детьми. Он указал, что намерен и дальше участвовать в их воспитании, а также всячески оказывать всю необходимую поддержку.

В заключение бизнесмен добавил, что 18 февраля состоится еще одно заседание. Тогда же суд вынесет решение по разделу между супругами совместно нажитого имущества.

В январе Савеловский суд Москвы рассмотрел иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Заседание проходило в закрытом режиме.

Незадолго до этого Арбитражный суд Московской области установил, что Ким является владельцем 99 процентов в уставном капитале Wildberries, а Бакальчуку принадлежит всего один процент доли. Тогда же суд не нашел подтверждений исковых требований супруга к основательнице Wildberries.