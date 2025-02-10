Тему предстоящей Мюхенской конференции раскрыли

План урегулирования на Украине будет темой Мюнхенской конференции

Будущий план урегулирования конфликта на Украине будет одной из тем Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил глава форума Кристоф Хойсген, его цитирует РИА Новости.

«Конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и какие параметры должны быть в соглашении», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности одновременно с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

