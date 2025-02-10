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16:16, 10 февраля 2025Мир

Тему предстоящей Мюхенской конференции раскрыли

План урегулирования на Украине будет темой Мюнхенской конференции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Будущий план урегулирования конфликта на Украине будет одной из тем Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил глава форума Кристоф Хойсген, его цитирует РИА Новости.

«Конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и какие параметры должны быть в соглашении», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности одновременно с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

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