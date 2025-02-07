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12:05, 7 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию одновременно с командой Трампа

Ермак: Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию одновременно с командой Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности одновременно с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в комментарии Associated Press (AP).

«Необходимо, чтобы лидеры и эксперты в политике, которые будут в Мюнхене, осознали, что это импульс (...) Что мы очень близки к тому, чтобы действительно положить конец этой войне», — подчеркнул чиновник.

Ермак отметил, что украинская делегация прибудет в Мюнхен одновременно с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом. При этом встреча с командой Трампа в ходе конференции или самим президентом пока не обсуждалась. Глава ОП Украины подчеркнул, что на полях мероприятия Киев будет обсуждать гарантии безопасности для страны.

Ранее Келлог назвал первый шаг Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По словам спецпосланника, президент США хочет для начала просто остановить человеческие потери.

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