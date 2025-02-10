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13:36, 10 февраля 2025Экономика

Торговлю России и Армении оценили

Посол Копыркин: В 2024 году товарооборот России и Армении вырос до $12 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В 2024 году товарооборот России и Армении вырос до рекордных 12 миллиардов долларов. Объемы торговли двух стран оценил посол РФ в Армении Сергей Копыркин, его слова приводит РИА Новости

Текущие показатели — не предел, так как потенциал евразийской интеграции только раскрывается, и в общую торговлю вовлекаются все больше государств-партнеров, отметил Копыркин. Российские компании вкладываются в развитие реального сектора экономики, в инфраструктуру, добывающие и высокотехнологичные производства, а не в спекулятивные краткосрочные операции.

«Тем самым создаются новые рабочие места и вносится осязаемый вклад в увеличение ВВП на долгосрочную перспективу. Добавлю к этому, что компании с российским капиталом входят в число крупнейших налогоплательщиков в республике, активно реализуют социальные и гуманитарные проекты», — пояснил он.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что объем торговли Армении с Евросоюзом в разы меньше, чем с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По его словам, в январе-ноябре 2024 года товарооборот Армении с ЕАЭС составил около 12 миллиардов долларов, 11,6 миллиарда из которых пришлось на российское направление. Товарооборот Еревана с Европой снижается, и в Армении «прекрасно понимают, что вступление в ЕС — вещь очень гипотетическая» и не хотят терять экономические преимущества от сотрудничества в ЕАЭС, главным бенефициаром от участия в котором является страна, подчеркнул Оверчук.

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