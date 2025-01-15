Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:05, 15 января 2025Экономика

Товарооборот Армении с Россией и Европой сравнили

Российский вице-премьер Оверчук заявил о падении товарооборота Армении и Европы
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Объем торговли Армении с ЕС в разы меньше, чем с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), причем товарооборот Еревана с Европой снижается. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, которого цитирует ТАСС.

«Это то, о чем говорит экономика и реальность», — сказал политик, комментируя такое сравнение в связи с планами властей закавказской республики начать процесс вступления в ЕС. По его словам, в январе-ноябре 2024 года товарооборот Армении с ЕАЭС составил около 12 миллиардов долларов, 11,6 миллиарда из которых пришлось на российское направление.

Оверчук также отметил, что в Армении «прекрасно понимают, что вступление в ЕС — вещь очень гипотетическая» и не хотят терять экономические преимущества от сотрудничества в ЕАЭС, главным бенефициаром от участия в котором является страна.

Ранее правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление к членству в Евросоюзе несовместимо с участием в ЕАЭС, поскольку «это две разные зоны свободной торговли». В Армении, в свою очередь, подчеркнули, что выход из Евразийского экономического союза не стоит на повестке у Еревана.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин не сможет отказаться». В США представили новый план по завершению конфликта на Украине

      Советники Трампа признали неспособность решить конфликт на Украине за сутки

      В положении Зеленского увидели выгоду для России и США

      Устроенная племянником вора в законе Шакро Молодого поножовщина попала на видео

      В США раскрыли планы ВСУ после развала элитной бригады

      Бывшая первая леди США пропустит инаугурацию Трампа

      Россию уличили в невыполнении квот по добыче нефти

      Врач назвал две самые важные для мытья части тела зимой

      В Раде снова раскритиковали решение генштаба ВСУ по переводу авиатехников в пехоту

      В ВСУ сообщили о поражении газовых объектов в трех областях Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше