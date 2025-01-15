Товарооборот Армении с Россией и Европой сравнили

Российский вице-премьер Оверчук заявил о падении товарооборота Армении и Европы

Объем торговли Армении с ЕС в разы меньше, чем с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), причем товарооборот Еревана с Европой снижается. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, которого цитирует ТАСС.

«Это то, о чем говорит экономика и реальность», — сказал политик, комментируя такое сравнение в связи с планами властей закавказской республики начать процесс вступления в ЕС. По его словам, в январе-ноябре 2024 года товарооборот Армении с ЕАЭС составил около 12 миллиардов долларов, 11,6 миллиарда из которых пришлось на российское направление.

Оверчук также отметил, что в Армении «прекрасно понимают, что вступление в ЕС — вещь очень гипотетическая» и не хотят терять экономические преимущества от сотрудничества в ЕАЭС, главным бенефициаром от участия в котором является страна.

Ранее правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление к членству в Евросоюзе несовместимо с участием в ЕАЭС, поскольку «это две разные зоны свободной торговли». В Армении, в свою очередь, подчеркнули, что выход из Евразийского экономического союза не стоит на повестке у Еревана.