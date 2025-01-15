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12:13, 15 января 2025Бывший СССР

Назван главный бенефициар от членства в ЕАЭС

Вице-премьер Оверчук: Армения является главным бенефициаром от членства в ЕАЭС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

Рост экономики Армении показывает, что она является главным бенефициаром от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Рост торговли и экономики Армении в последние годы — все это говорит о том, что Армения является основным бенефициаром от членства в ЕАЭС», — подчеркнул он.

Политик также назвал некорректным вопрос журналистов о том, может ли кто-то занять место Еревана в ЕАЭС. По его словам, вопрос о присоединении к ЕАЭС всегда является самостоятельным решением страны.

«Здесь есть очевидные выгоды, Они состоят в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности и создании стабильных условий для экономического развития. И самое главное — это безбарьерный доступ к огромному рынку, где есть востребованность в товарах такой страны», — подчеркнул Оверчук.

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