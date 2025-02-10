Трое россиян продали иностранцу несуществующие морепродукты

В Приморском крае мошенников задержали за продажу несуществующих морепродуктов

В Приморском крае полицейские задержали троих мошенников из Владивостока за продажу несуществующих морепродуктов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сообщники договорились с иностранцем о поставке партии морепродуктов. Его уговорили привезти деньги для пересчета в поселок Славянка. Получив наличные, аферисты перестали выходить на связь.

Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Двое фигурантов находятся в СИЗО, третий — под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что злоумышленники украли 2,5 миллиона рублей у 54-летней россиянки, используя схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС).