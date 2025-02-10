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08:32, 10 февраля 2025Силовые структуры

Трое россиян продали иностранцу несуществующие морепродукты

В Приморском крае мошенников задержали за продажу несуществующих морепродуктов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Приморском крае полицейские задержали троих мошенников из Владивостока за продажу несуществующих морепродуктов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сообщники договорились с иностранцем о поставке партии морепродуктов. Его уговорили привезти деньги для пересчета в поселок Славянка. Получив наличные, аферисты перестали выходить на связь.

Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Двое фигурантов находятся в СИЗО, третий — под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что злоумышленники украли 2,5 миллиона рублей у 54-летней россиянки, используя схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС).

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