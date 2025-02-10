Туристку придавило рухнувшей крышей церкви на глазах у ее друга

G1: Туристку придавило рухнувшей крышей церкви в Бразилии

Крыша церкви Сан-Франциско-де-Асис в Бразилии, внесенной в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, рухнула и придавила туристку на глазах ее парня. Об этом пишет местное издание G1.

Уточняется, что инцидент произошел 5 февраля в городе Сальвадор-де-Баия. 26-летняя Джулия Панчони Ригетто из Сан-Паулу пришла в церковь с молодым человеком и тремя друзьями. Когда группа уже собиралась выходить, центральная часть крыши здания внезапно обвалилась.

В результате происшествия минимум пять человек получили легкие травмы. Девушку спасти не удалось, ее тело извлекли из-под завалов и отправили на вскрытие в Институт судебной медицины.

В мае 2024 года терраса на крыше популярного ресторана на Майорке обрушилась вместе с танцевавшими на ней туристами. Четверых спасти не удалось, еще 16 человек отправили в больницу с травмами.

