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15:53, 10 февраля 2025Бывший СССР

У супруга осуждавшей мужчин с отсрочкой депутата Рады нашли бронь

«Страна.ua»: у супруга нардепа Пипы, осуждавшей мужчин с отсрочкой, нашли бронь
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Наталья Пипа

Наталья Пипа. Кадр: Телеканал Рада / YouTube

У супруга депутата Верховной Рады Натальи Пипы, осуждавшей получивших отсрочку мужчин, Андрея Рущака нашли бронь. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«[Рущак] забронирован от мобилизации, потому что работает учителем в 93-м лицее Львова (...) Он предприниматель в сфере IT и продолжает управлять своим бизнесом, совмещая это с работой в лицее», — говорится в публикации.

Отмечается, что ранее нардеп осуждала мужчин, которые идут в аспирантуру ради того, чтобы получить отсрочку и не служить в армии.

Ранее Пипа предложила отменить изготовление и вручение золотых и серебряных медалей ученикам в школах. Она объяснила свое предложение экономией бюджетных средств.

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