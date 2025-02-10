Врио курского главы Хинштейн: ВСУ обстреляли жилые кварталы города Рыльска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым кварталам города Рыльска в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

Чиновник сообщил, что были повреждены сразу пять домовладений. Врио главы региона добавил, что при ударе никто не пострадал, а действия ВСУ назвал провокацией.

«Укронацисты вновь обстреляли жилые кварталы (...). Мы видим целенаправленный удар по мирному населению. Киевский режим продолжает испытывать наше терпение, ни одна провокация не останется без ответа», — подытожил Хинштейн.

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