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12:28, 10 февраля 2025Россия

Украина нанесла удар по жилым кварталам российского города

Врио курского главы Хинштейн: ВСУ обстреляли жилые кварталы города Рыльска
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым кварталам города Рыльска в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

Чиновник сообщил, что были повреждены сразу пять домовладений. Врио главы региона добавил, что при ударе никто не пострадал, а действия ВСУ назвал провокацией.

«Укронацисты вновь обстреляли жилые кварталы (...). Мы видим целенаправленный удар по мирному населению. Киевский режим продолжает испытывать наше терпение, ни одна провокация не останется без ответа», — подытожил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре обломки беспилотника упали на жилой комплекс «Центральный». Момент атаки дрона попал на видео.

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