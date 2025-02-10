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02:43, 10 февраля 2025Россия

Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Краснодаре

Mash: Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Краснодаре
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Mash

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилые дома в Краснодаре, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, осколки уничтоженных БПЛА упали на крышу многоэтажки на улице Буденного в жилом комплексе «Центральный». На данный момент территорию оцепили.

Ранее жители Славянска-на-Кубани рассказали об атаке беспилотников ВСУ на город. Очевидцы отметили, что перед этим слышали звуки, похожие на пролет БПЛА. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В одном из домов выбило стекла. Власти Краснодарского края предупреждали об опасности беспилотников в регионе.

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