Mash: Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Краснодаре

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилые дома в Краснодаре, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, осколки уничтоженных БПЛА упали на крышу многоэтажки на улице Буденного в жилом комплексе «Центральный». На данный момент территорию оцепили.

Ранее жители Славянска-на-Кубани рассказали об атаке беспилотников ВСУ на город. Очевидцы отметили, что перед этим слышали звуки, похожие на пролет БПЛА. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В одном из домов выбило стекла. Власти Краснодарского края предупреждали об опасности беспилотников в регионе.