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09:19, 10 февраля 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о бегстве бойцов из «самой крутой» бригады ВСУ

Пленный солдат ВСУ Карпенко: много бойцов из 155-й бригады сбегали при обучении
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбегали из финансируемой из-за границы 155-й бригады, считающейся элитной, как и из других подразделений. Об этом рассказал пленный украинский солдат Андрей Карпенко, передает РИА Новости.

«Говорили, что про вас пишут, что самая крутая бригада (...), но на самом деле это не так, много людей даже посреди обучения отсеивалось, сбегали», — признался Карпенко.

Пленный украинский боец также сообщил, что не все военнослужащие из его бригады проходили обучение во Франции и Польше. По словам Карпенко, его не отправляли на подготовку на Запад. Кроме того, мужчина поделился, что с сослуживцами он общался на русском языке.

Ранее пленный солдат ВСУ Максим Волошин заявил о нежелании воевать у 80 процентов украинцев. Он объяснил, что мужчин заставляют отправляться на фронт под угрозой тюрьмы, из которой также «закидывают» на передовую.

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