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09:32, 10 февраля 2025Силовые структуры

Устроивший стрельбу в пермском университете тщательно выбирал день нападения

РИА: Устроивший стрельбу Бекмансуров выбрал день, когда в вузе было много людей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу из ружья в Пермском государственном университете в 2021 году, тщательно выбирал день нападения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, которые имеются в их распоряжении.

Для массовых расправ студент юридического факультета вуза выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число людей. При этом он специально стрелял по скоплению студентов, чтобы жертв было еще больше.

Первокурсник открыл прицельную стрельбу на территории пермского университета 20 сентября 2021 года. Шесть человек не выжили, еще несколько десятков человек получили ранения.

Сам нападавший был ранен при задержании — врачи ампутировали ему часть ноги. В декабре 2022 года суд приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению, которое он попытался оспорить.

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