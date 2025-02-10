В ЕС разрешили использовать порошок из мучного жука в продуктах

В ЕС вступило в силу разрешение использовать порошок из мучного жука в продуктах

В Европейском союзе (ЕС) в понедельник, 10 февраля, вступило в силу разрешение на использование порошка из личинок мучного жука в продуктах. Об этом указано в публикации Еврокомиссии (ЕК).

«Разрешение касается порошка, обработанного ультрафиолетовым светом, полученного из целых, термически обработанных и измельченных личинок желтого мучного червя (Tenebrio molitor)», — утверждается в постановлении.

Отмечается, что порошок из мучных червей можно будет применять при производстве мучных изделий, включая хлеб, пирожные и макароны. В ЕК отметили, что этот порошок является «альтернативным источником белка» и безопасным для здоровья продуктом. О его использовании производитель будет обязан информировать на этикетке.

Ранее в Британии нашли способ заставить людей есть насекомых. По мнению ученых, перетирание насекомых в порошок поможет сделать альтернативные продукты популярнее.