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14:58, 14 мая 2024Среда обитания

В Британии нашли способ заставить людей есть насекомых

Medical Xpress: перетирание насекомых в порошок может заставить людей их есть

Фото: Unsplash

Перетирание насекомых в порошок может заставить людей есть их. По мнению ученых, это поможет сделать альтернативные продукты популярнее, сообщает журнал Medical Xpress.

Мясо насекомых богато протеином и микроэлементами. Его массовое употребление в пищу помогло бы не только сократить углеродный след от животноводства, но и помочь в решении проблемы ожирения. Несмотря на эти преимущества, у жителей западных стран еда из насекомых вызывает отвращение. При этом они согласны есть лобстеров и раков, имеющих схожий внешний вид, — это дает надежду, что в будущем отношение человечества к продуктам из насекомых изменится.

Новый опрос показал, что сейчас только 13 процентов британцев готовы регулярно употреблять в пищу насекомых. Еще 47 категорически отказались от этого, а 40 признались, что не могут сказать точно. «Отвращение можно преодолеть, подмешивая муку из насекомых в обычную еду. В других странах это уже удавалось сделать с продуктами из риса, смешанными с мукой из сверчков или саранчи», — отметил один из авторов исследования доктор Максин Шарпс из Университета Де Монфор.

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      Александра Качан
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