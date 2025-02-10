В Херсоне вновь прогремели взрывы

Общественное: В Херсоне вновь произошли взрывы

В Херсоне в очередной раз за сутки прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога», — указано в сообщении. Это уже не первое сообщение о взрывах в городе.

До этого сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры и промышленного предприятия в Днепропетровской области. «Везде — без жертв и пострадавших», — подчеркнул глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Ранее взрывы раздались в Одессе и близ города. Три взрыва раздались в дачном поселке Совиньон на юге города. Взрыв также раздался к западу от Одессы и в селе Дачное к северо-западу от города.