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22:29, 10 февраля 2025Бывший СССР

В Херсоне вновь прогремели взрывы

Общественное: В Херсоне вновь произошли взрывы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich

В Херсоне в очередной раз за сутки прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога», — указано в сообщении. Это уже не первое сообщение о взрывах в городе.

До этого сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры и промышленного предприятия в Днепропетровской области. «Везде — без жертв и пострадавших», — подчеркнул глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Ранее взрывы раздались в Одессе и близ города. Три взрыва раздались в дачном поселке Совиньон на юге города. Взрыв также раздался к западу от Одессы и в селе Дачное к северо-западу от города.

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