Политолог Гун Цзюн: В Китае видят, что ВСУ терпят поражение

Власти Китая видят, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение и руководство КНР все больше отказывается от идеи, что вооруженный конфликт носит тупиковый характер. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) профессор Гун Цзюн.

«На мой взгляд, Китай отказывается от точки зрения, согласно которой конфликт на Украине имеет тупиковый характер. И власти, и эксперты все больше склонны видеть, что Вооруженные силы Украины постепенно проигрывают на поле боя», — рассказал политолог.

При этом Гун Цзюн добавил, что Армия России успешно «движется в сторону Днепра» и достигла значительных успехов за последнее время. По его словам, Москва заинтересована в мирном урегулировании и Пекин готов поддержать мирный формат, учитывающий позицию российского руководства по вопросам безопасности.

23 декабря спецпредставитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Гэн Шуан заявил, что США должны прекратить бессмысленные обвинения и разжигание конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что оружие может помочь выиграть войну, но не принести прочный мир, поэтому Пекин призывает стороны конфликта как можно скорее начать мирные переговоры.