Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 10 февраля 2025Мир

В Китае оценили шансы Трампа рассорить Москву и Пекин

Политолог Гун Цзюн: Трамп неспособен рассорить Россию и Китай
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп неспособен рассорить Россию и Китай и растущие связи двух стран, в том числе из-за американского высокомерия и восприятия Москвы и Пекина как угрозы. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) профессор Гун Цзюн.

В частности, политолог напомнил о стратегии бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, проводившего политику стравливания СССР и КНР. Эксперт подчеркнул, что подобная «жесткая геополитическая стратегия» невозможна в настоящее время.

Чтобы гипотетически устроить подобный раскол, американским политикам нужно вновь привлечь на свою сторону одну из стран, а это невозможно. В Соединенных Штатах многие видят Россию как «империю зла» и не готовы смотреть на нее иначе

Гун Цзюнвице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики (UIBE)

Кроме того, Гун Цзюн подчеркнул, что подобная стратегия США была возможна в период холодной войны. По его словам, современная международная система значительно отличается от реалий тех лет и ее невозможно повторить, с учетом активно развивающихся отношений России и Китая.

2 февраля Министерства коммерции КНР выразило «сильное недовольство» решением США ввести пошлины в 10 процентов против страны. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтону следует «подходить к решению проблем, полагаясь на принципы равенства, взаимной выгоды и уважения», а также «укреплять сотрудничество и управлять разногласиями».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ведется много деликатных переговоров». Советник Трампа ответил на вопрос о беседе с Путиным

      На Камчатке кардинально изменили состав руководства

      Россиянин описал обед в Кракове фразой «молодая полька накормила от пуза»

      В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

      Депутат Рады заявил о невозможности для Трампа провести диалог с Киевом

      В Китае оценили шансы Трампа рассорить Москву и Пекин

      Женщина пожаловалась на боль от постоянных оргазмов врачам и узнала о редкой болезни

      Среди жилых домов в ДНР после обстрела ВСУ обнаружили кассетные натовские мины

      Девушка призналась бойфренду в тайном сексуальном желании и ужаснула его

      Макрон оценил пошлины США против Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше