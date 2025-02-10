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06:42, 10 февраля 2025Мир

В МИД отреагировали на звучащие на Западе и Украине заявления о переговорах

Галузин: Россия не получала конкретных предложений о переговорах по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Замглавы МИД России Михаил Галузин отреагировал на звучащие на Западе и Украине заявления о переговорах и заявил РИА Новости, что Москва не получала конкретных предложений по этой теме.

Заместитель министра отметил, что подобные разговоры следует воспринимать как «разогрев информационного поля» для создания выгодных позиций и соответствующей атмосферы.

По словам Галузина, Москва реалистично воспринимает все заявления, однако важно, чтобы они подкреплялись на практике с учетом российских интересов. Западным странам и Киеву следует искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии, добавил он.

«Конкретные предложения такого характера пока не поступали», — заключил замглавы МИД.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя уточнил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ выступает «за мир, а не перемирие, а мир возможен только при выполнении наших известных и неоднократно озвученных условий».

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