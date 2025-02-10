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19:47, 10 февраля 2025Бывший СССР

В МИД раскритиковали Киев за «бравирование» совершением терактов

Небензя: Киев бравирует совершением терактов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Украины «бравируют» совершением терактов и связями с международными террористическими организациями. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Украинские власти бравируют совершением терактов и своими связями с международными террористическими сетями», — заявил постпред.

Он добавил, что Украина занимается поставками оружия и дронов террористам, в чем Киев, по его словам, сам признавался. Небензя отметил, что Украина превратилась в логистический узел, откуда оружие, предоставляемое Западом, «расползается по всему миру».

Ранее постпред заявил, что любые мирные соглашения с Киевом должно подписать законное руководство Украины. По его словам, если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными

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