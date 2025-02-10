Небензя: Мирные соглашения должно подписать законное руководство Украины

Любые мирные соглашения с Киевом должно подписать законное руководство Украины. Об этом заявил постоянные представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», — отметил он.

Небензя также отметил, что декрет президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией могут осложнить переговорный процесс. Он также отметил, что этому может способствовать истечение полномочий главы украинского государства в мае прошлого года.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт можно завершить в 2025 году. По его словам, для урегулирования конфликта в текущем году есть все возможности.