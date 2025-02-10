В МИД России оценили вероятность заключения большого соглашения по безопасности в Европе

Масленников: соглашение по безопасности в Европе необходимо при ее значимой роли

Новое большое соглашение по безопасности в Европе необходимо, если она будет играть значимую роль в мировом порядке. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников.

Пока не ясно, будет ли у общеевропейского сегмента безопасности, за который должна отвечать ОБСЕ (а не НАТО), какая-либо самостоятельная и значимая роль. Если да, то некий подобный документ может и понадобиться, — оценил он вероятность заключения нового соглашения по безопасности.

При этом вряд ли подобное соглашение будет сопоставимо с Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который был подписан в Хельсинки 50 лет назад. По мнению дипломата, с тех пор геополитическая ситуация кардинально изменилось. Прежде всего, уменьшилась роль европейских государств на международной арене, считает он.

Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков рассказал о важности для России рассматривать конфликт на Украине как часть общей проблемы безопасности в Европе. По его словам, для всех сторон необходимо договариваться об обеспечении системы долгосрочной безопасности.