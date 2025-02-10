В Минздраве объяснили необходимость отправлять выпускников медвузов на отработку

Минздрав: Около 35 % выпускников не идут работать в государственные больницы

Около 40 процентов студентов, окончивших медвузы и колледжи за счет госбюджета, не идут работать в государственные или муниципальные больницы. Такими данными в Минздраве подкрепили инициативу отправлять выпускников на отработку, пишет «Коммерсант».

«[Таким образом, выпускники] не участвуют в реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи», — объяснили в министерстве необходимость введения закона об обязательной отработке.

В Минздраве убеждены, что нововведения с одной стороны, сформируют у выпускников обязательство по трудоустройству, а с другой — не будут ограничивать его в выборе конкретной медицинской организации.

По данным на конец 2023 года, в России есть дефицит 29 тысяч врачей и 63 тысяч средних медицинских работников. В этой связи в министерстве указали на недостаточную эффективность механизма целевого обучения, когда поступая на первый курс, абитуриенты оформляют заявку на целевое обучение, заведомо зная, что не будут отрабатывать в государственной клинике.

«При такой схеме целевое обучение превращается фактически в беспроцентный образовательный кредит», — констатировали в ведомстве.

Ранее в Минздраве предложили обязать студентов вузов отработать в государственных и частных клиниках минимум три года, а учащихся колледжей — два года. Если в течение одного года после окончания учебы они не трудоустроится, им придется компенсировать бюджетные затраты на обучение в двукратном размере.