В направлявшемся за границу российском самолете произошла течь топлива

В направлявшемся из Сочи в Анталью самолете произошла течь топлива

В направлявшемся за границу самолете российской авиакомпании «Азимут» произошла течь топлива. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация случилась на борту следовавшего из Сочи в Анталью пассажирского лайнера в воскресенье, 9 февраля. Незадолго до вылета экипаж доложил о течи топлива из правого двигателя. В результате борт был отбуксирован на стоянку.

Ранее в самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии» отказал GPS во время полета. Нештатная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Иркутск Airbus A320 5 февраля. Незадолго до посадки экипаж доложил об отказе сигнала GPS.

