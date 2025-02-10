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15:33, 10 февраля 2025Путешествия

В направлявшемся за границу российском самолете произошла течь топлива

В направлявшемся из Сочи в Анталью самолете произошла течь топлива
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В направлявшемся за границу самолете российской авиакомпании «Азимут» произошла течь топлива. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация случилась на борту следовавшего из Сочи в Анталью пассажирского лайнера в воскресенье, 9 февраля. Незадолго до вылета экипаж доложил о течи топлива из правого двигателя. В результате борт был отбуксирован на стоянку.

Ранее в самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии» отказал GPS во время полета. Нештатная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Иркутск Airbus A320 5 февраля. Незадолго до посадки экипаж доложил об отказе сигнала GPS.

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